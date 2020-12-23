美国在努力解决两名加拿大人被中国监禁问题

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大驻美国大使Kirsten Hillman在接受加拿大广播公司英语电视台采访时表示，美国政府坚定地承诺要帮助两名由于孟晚舟事件被中国当局监禁的加拿大公民获得释放。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Kirsten Hillman说，她在与美国特朗普政府高级官员和美国国会众参两院议员的会晤中，不但每一次都谈及两位加拿大公民Michael Spavor和Michael Kovrig被中国司法机关监禁的问题，而且每次都得到美国方面的坚定支持；她相信下一届美国政府也会同样地积极帮助两位加拿大公民获得释放。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在2018年12月初加拿大警方应美国司法机关的引渡要求拘捕了在温哥华国际机场转机的中国华为公司首席财务官孟晚舟后，中国司法机关很快以触犯中国国家安全法为理由逮捕了两位加拿大公民Michael Spavor和Michael Kovrig，并将他们一直关押在狱中。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国政府还对加拿大进入中国市场的大宗农产品采取了贸易制裁措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

过去两年中国与加拿大的关系降到了冰点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

孟晚舟被加拿大警方拘捕后很快被加拿大法院批准保释，居住在其温哥华的豪宅中。孟晚舟聘用了由多位大牌律师组成的律师团在法庭争取撤销其面临的引渡官司。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Brennan MacDonald, Vassy Kapelos · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada