英国出现另一种新冠病毒变种，由南非传入

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英国卫生大臣汉考克（Matt Hancock）星期三（12月23日）表示，科学家们在两名患者体内发现了另一种新冠病毒的变种新毒株，有证据显示这种新毒株比最近在英国南部蔓延并导致多国禁止英国航班入境的新冠病毒变种“发生了更大的突变”。

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两名携带新冠病毒新毒株的患者都与南非有关。汉考克宣布对南非实行新的入境限制和旅游禁令，并要求所有在过去两周中去过南非的人进行自行隔离。

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另外，英国南部更多地区将从星期六（12月26日）起施行最高级别的第四级防疫封禁措施，包括萨塞克斯郡、牛津郡、诺福克郡和剑桥郡等地区。

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英国星期三新增39237起确诊病例，逼近四万大关，为疫情以来最高纪录。四周前确诊的病例中新增744起死亡，为4月29日以来最多。

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英国媒体报道说，南非新毒株可能在年轻人当中传染力更强。南非目前每日新增病例达到9500，有8500多人住院治疗，绝大部分是感染新变种病毒。

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（RCI with CBC News, CP, RFP)

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