苹果公司加快步伐投入电动汽车市场竞争

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苹果公司开始落实其进军电动汽车领域的雄心勃勃战略计划，目标是在2024年推出使用苹果汽车电池技术的电动汽车。

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苹果公司的这一进军电动汽车市场的计划是2014年制定的，被命名为Project Titan。苹果公司的Project Titan项目进展并不一帆风顺，曾经一度被重新评估，并在2019年把电动汽车团队裁员190人。

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熟悉苹果公司电动汽车项目的人士透露说，苹果电动汽车项目依靠的是其特有的成本低、续航能力强的电池技术和雄厚的财力，与另外两个巨头特斯拉和谷歌公司的电动汽车进行竞争。

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电动汽车市场分析人士认为，汽车制造领域的竞争不但要靠领先世界的技术、而且要靠成熟可靠的零配件供应链。马斯克的特斯拉公司用了17年的时间才实现了盈利。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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