加拿大建筑木材需求增长会导致新房成本上升

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

年底建筑木材价格的上涨让加拿大木材工业利润上升，但也意味着新房价格和建筑装修成本的上升。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大皇家银行经济分析师Paul Quinn发表分析报告说，在今年夏天北美大陆建筑木材市场价格创了历史最高记录之后，9月份和10月份木材市场出现季节性价格疲软，但12月份的建筑木材价格却出现意料之外的上升，其原因是房地产市场的火热拉升了对建筑木材的需求，同时北美大陆建筑木材产能的增加幅度有限。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大住宅建筑商协会负责人Kevin Lee认为，2021年北美大陆房地产市场会继续繁荣、对新建住房的需求会继续增长，但面临建筑木材价格猛涨和木材供应紧张的住宅建筑商却无法开足马力建造新房。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2020年在加拿大建造一幢232平方米常规独立房的成本由于木材价格的上涨已经上升了3万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Canadian Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada