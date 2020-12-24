如何让我们的网购更环保？

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疫情以来，越来越多的加拿大人依赖网购，网购所产生的垃圾和碳排放也引起关注。上个星期，亚马逊在加拿大北方城市伊卡律特的新取货点开放。有关报道刚一发表，立刻就有当地居民在留言栏问：他们什么时候也开一个垃圾处理站呢？网购包装造成的垃圾已经成灾了。

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不过，一些专家在接受CBC广播生活栏目采访时指出，我们可以减少网购对环境的影响。在某些情况下，网购甚至可以比传统购物方式更环保。

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选择那些提供网购服务的本地实体店

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许多商店同时拥有店面和提供网购及送货服务。在这种情况下，网购比自己开车去买东西造成的碳排放少。如果一个送货工人开车一百公里，送货150件，那么每个包裹在这段路上造成的碳排放不过是170克左右。但是如果我们自己开车十公里去商店，排放的二氧化碳是2公斤。

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想好了再下单

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当然，这是纸面上的计算。在实际生活中，一个送货员可能需要跑好几趟，顾客可能会退货。这就涉及到另一个原则：考虑周全再下单。据统计，“黑色星期五”后，大约40%的网购商品被退回。这使包装垃圾大大增加，甚至一些被退回的商品也只能进垃圾填埋场。

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选择在包装上花心思的公司

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并不是所有的商品都需要一个用泡沫填充物或双层瓦楞纸填满周边四角的巨大纸箱。另外，商家也可以选择可生物降解的材料用于包装。

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（CBC Radio, Cost of Living)

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