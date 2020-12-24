安省滑雪场关闭，省卫生部长说人们不能跨省滑雪

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安大略省将在从 12月26日（Boxing Day / 节礼日）开始再度实行全省封闭，加严对聚会、餐馆、商店和一些户外休闲娱乐活动的限制, 滑雪场也将关闭。

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渥太华 / 加蒂诺

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安省的渥太华市仅靠魁省的加蒂诺市，以往省 “边界” 两边的人经常串来串去，渥太华的人喜欢去魁北克省那边的公园滑雪、滑冰、穿雪鞋行走，而加蒂诺的人也喜欢到渥太华的丽都运河滑冰。

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然而，在安省封闭之际，安大略省体育部长（Minister for Sport）丽莎·麦克劳德告诫说，安大略省和魁北克省的居民不应该跨省进行休闲娱乐活动，比如滑雪和滑冰。

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麦克劳德说，休闲运动不是跨省的 “必要原因” ，安省和魁省都各有各的休闲设施，人们应该使用本地的设施。

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跨省要有 “必要原因”

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安大略省卫生部在本周三致加拿大广播公司的一份声明中说, 在封闭期间进行跨省旅行只能是出于 “必要原因”。

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渥太华市卫生局的官员也表示，渥太华的居民只能出于 “必要原因” 才能前往魁省的加蒂诺市，比如因工作需要，或要照顾家人。

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安省滑雪场关闭，业主叫苦

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根据安大略省新的封锁措施，公园、溜冰场可以继续开放，但山上的滑雪场将被关闭。

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安大略省的滑雪场业主们称该决定对滑雪场行业造成了 “破坏性” 影响，而且令人不解。

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位于安大略省东部的滑雪场 Calabogie Peaks Resort 的首席运营官吉姆·赫姆林 （Jim Hemlin）说，省政府的这个决定，不仅对我们的滑雪场，而且对社区都是毁灭性的。

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位于多伦多北部的滑雪俱乐部 – Mansfield Ski Club 在致会员的信中说，关闭滑雪场的决定引出的问题多于答案。

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俱乐部总经理克里斯·萨尔哈尼（Chris Salhany）表示：

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我们很难理解为什么公园、溜冰场可以开放，但滑雪场却不行。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

滑雪场已经在跟进卫生措施

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吉姆·赫姆林说，今年冬天滑雪场已经重新设计了票务系统，因此人们不必排队等待购买缆车票，而且滑雪场到处都设立了遵守卫生措施的标牌，并限制了就餐区，人们只能在自己的汽车上吃东西。

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他说：

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今年滑雪场开放后，人们都很遵守卫生措施，每个人在滑雪缆车上都戴着口罩。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省滑雪场协会 （Ontario Snow Resorts Association）的主席凯文·尼科尔（Kevin Nichol）表示，安大略省并没有爆发与山上滑雪场有关的疫情，省政府关闭滑雪场的决定相当令人不解。

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（CBC）

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