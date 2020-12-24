尼日利亚发现新冠病毒新毒株

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非洲疾病防控中心主任肯格松(John Nkengasong)星期四（12月24日）表示，在尼日利亚发现了一种新冠病毒新毒株，它与此前在南非和英国发现病毒变种不属于同一谱系。但是更确切的信息还需要进一步的调查。“给我们一点时间。现在下结论还为时过早”

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英国卫生大臣汉考克（Matt Hancock）一天前宣布英国发现从南非传入的新冠病毒新毒株。它的传染速度更快，病毒载量更高，是目前肆虐南非的主要毒株。南非在过去二十四小时中新增14046起病例，而在十二月初该国日增病例是3500多。

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美联社记者获得的一份医学报告说，目前还没有证据显示在尼日利亚发现的新毒株造成了病毒加速传播。但是报告也承认，尼日利亚和英国在病毒基因检测上的差距可能导致疫情变化不能被及时察觉。

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尼日利亚的每日新增病例在过去两周中不断上升，星期四新增1133起，累计确诊病例超过8万起。

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（The Associated Press, Cara Anna）

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