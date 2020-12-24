纽芬兰到努纳武特海底光缆将改善土著人电讯

总部在加拿大多伦多市的CanArctic Inuit Networks公司发布消息说，将铺设连接纽芬兰省Clarenville到努纳武特首府Iqaluit的海底光缆，以为努纳武特特区提供可靠、高速的互联网电讯服务。
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建设这一长达两千公里的海底光缆要耗资1亿零7百万加元。
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加拿大北部努纳武特特区的互联网电讯服务一直依赖卫星。与海底光缆相比，卫星互联网存在网速低、可靠性差、月费昂贵的问题。
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居民主要是因纽特人的努纳武特特区地广人稀。CanArctic Inuit Networks公司计划建设的海底光缆在2022年10月建成后将先为努纳武特首府Iqaluit的居民提供互联网服务，随后再向周边地区人口较多的因纽特居民点扩散。
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