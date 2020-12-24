蒙特利尔人将在异常气温和大雨中迎来圣诞节

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对于蒙特利尔人来说，2020 年的圣诞节，可真是与以往不同。

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由于新冠疫情，2020 年圣诞节蒙特利尔人不能聚会，家庭成员若不住在一起，也不能相聚。

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异常气温

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白色圣诞？今年别做梦了。

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加拿大环境部星期四（12月24日）预报说，今年圣诞整个魁北克省南部都是异常高温：

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12月24日，蒙特利尔市的最高气温为 8 °C，最低气温 7 °C；

圣诞节之日，12月25日，蒙特利尔市的最高气温将为 14 °C，最低气温 -2 °C；

12月25日，魁北克市的最高气温将为 12 °C，最低气温 -1 °C

大雨

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除了气温异常，魁北克省南部大部分地区在圣诞节之日还会下大雨。

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预计蒙特利尔地区的降雨将达到 20-40 毫米，同时还会有大风。

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加拿大环境部气象学家 Antoine Petit 说，预测模型显示。魁北克省某些地区可能会下雨多达100 毫米，降雨将在平安夜开始。

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