渥太华一家人户外圣诞装饰灯遭松鼠破坏，原因成谜

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今年的圣诞节，因为疫情不能外出，有更多的住户将精力和钱用在圣诞装饰上，不仅圣诞树生意火爆，有些商店里圣诞装饰品也销售一空。

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渥太华一家人今年在后院栅栏上 多挂了些圣诞彩灯。可却遇到松鼠的不断破坏，灯线被咬断，灯泡被咬碎或叼走。这不仅让他们损失了上百块钱，还百思不得其解，为什么松鼠会对灯线和灯泡感兴趣。

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这户人家的男主人是迈克尔·麦凯布（Michael McCabe），女主人是莎拉（Sarah）。他们的房屋后面是一个公园。圣诞节到来前，他们在后院篱笆上挂起了装饰彩灯，总共挂了三条灯线， 每条线上都有150个灯泡。晚上亮都起来很有节日气氛。可进入12月之后发现灯饰越来越暗，很多灯泡都神秘地消失了。

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迈克尔观察后发现，电线有的地方被松鼠咬断了，灯泡或被咬碎，或者消失。他试着寻找松鼠把灯泡叼去了哪里？可找了半天也没找到。

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开始时，迈克尔猜想，是不是因为把灯挂在后院栅栏上， 挡了松鼠的“高架路”。因为他们常在上面来来回回地跑。于是，他把灯饰移到了后阳台的围栏上。可松鼠又追到后阳台，继续搞破坏。

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迈克尔算了算，大约损失了200加元。而遭受损失的还不止他一家。就在离迈克尔家不远，隔着几栋房子的鲍勃·波特（Bob Porter）家，也遇到了同样的问题。波特说：“我两天前不得不换上了新的装饰挂灯。希望这次上帝保佑别再被松鼠叼走了”。

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他们打听松鼠咬圣诞装饰的原因，有几种说法。一种是说松鼠不喜欢圣诞节，想阻止它的到来， 这当然是开玩笑。但有人真的发现，虽然松鼠是一种很挑剔的动物，对色彩并没有明显的好恶，但他们好像偏爱一种装饰灯，就是中国一家叫Ting Shen的公司出产的产品。它是Canadian Tire出售的。迈克尔今年买的就是这种。波特买的装饰灯虽是Noma品牌，但仔细一看也是Ting Shen 制造的。

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于是他们向商家Canadian Tire咨询。但商家方面说，这是头一回有顾客反应松鼠会损坏圣诞灯饰灯。商店的相关负责人梅根·弗曼（Meghan Furman）认真回复了迈克尔的问询， 并说： “我们会认真对待客户的担忧，并正在调查这一异常事件”。

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渥太华一家承接圣诞布置的公司则说，确实有客户提出要他们回去检查装好的灯饰， 并替换被红松鼠偷走的灯泡。公司经理比尔·陶德（Bill Dowd）说：“我能体会这些人家的疑惑和痛苦”。他说，有一种说法认为，灯泡的味道会吸引松鼠。可也有人反驳说：“电线的绝缘包皮是塑料的，又不是大豆做的”。

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渥太华生物学家丹·布伦顿（Dan Brunton）则完全否定啮齿动物会被灯泡的味道或形状所吸引的说法。 他认为，这是松鼠在尝试新事物。他说：“红松鼠独特的生存策略是不断试验，测试其环境中是否有新的食物来源。在人类的房屋和塑料出现之前，他们就是这样。现在是将野生技能用到城里的人造产品上了。我们有时觉得怪异，但对松鼠来说只是惯常行为”。

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迈克尔则说，无论原因如何，他已经有了足够的体验，明年会把圣诞灯饰移到屋子里。

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RCI with Stu Mills， CBC

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