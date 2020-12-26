星期六加拿大安大略省发现新冠英国变种菌株

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星期六加拿大安大略省确认有两人感染了英国新出现的COVID-19病毒菌株，这是加拿大头一次确诊有人感染了英国新冠病毒新菌株。感染者是一对夫妇，最近并没有前往英国旅行的经历。

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加拿大最大省份安大略省星期六有2142人被确诊感染了COVID-19病毒，38人死亡；而在12月25日圣诞节安大略省的新冠确诊人数是2159人，死于新冠病毒肺炎的人数是43人。

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由于COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥，加拿大最大省份安大略省从星期六开始实行全省除食品超市和药店之外非必要商店关闭的措施，而且是一直关闭到1月9日；餐馆只能提供外卖服务。从1月10日开始安大略省北部地区商店可以恢复营业，但安省南部地区的商店将继续关闭两个星期到1月23日。

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加拿大第二大省份魁北克省星期五和星期六圣诞节假日暂停两天报告COVID-19病毒确诊和死亡数字。

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星期五圣诞节加拿大西部阿尔伯塔省有9百人被确诊感染了COVID-19病毒。

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12月26日圣诞节后的节礼日传统上是加拿大人去购物中心血拼购买降价商品的日子，但受COVID-19病毒肺炎疫情的影响，今年的节礼日大部分加拿大人选择上网购物。

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