加拿大不列颠哥伦比亚省也确认英国新冠菌株

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在星期六加拿大最大省份安大略省确诊一对夫妇感染了COVID-19病毒英国新菌株之后，星期日太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省也确诊了一例感染英国新冠菌株的病例。

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不同的是，安大略省的那对感染新冠英国新菌株的夫妇今年没有英国旅行经历，而不列颠哥伦比亚省感染英国菌株的人是12月15日乘加航AC855航班从英国返回加拿大的。

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这位乘客返回其在不列颠哥伦比亚省温哥华岛的住宅后在进行14天隔离的期间出现COVID-19病毒肺炎感染症状，在12月19日被确认感染了新冠病毒英国变种菌株。

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加拿大不列颠哥伦比亚大学传染病专家Dr. Srinivas Murthy认为，不列颠哥伦比亚省出现COVID-19病毒英国菌株病例并不出人意料，加拿大、美国和世界其它地区会确认更多的新冠英国菌株病例。公共卫生机构面临的挑战是，在发现新冠英国菌株后如何尽早采取措施加以控制。

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目前获得数据显示，COVID-19病毒英国菌株具有更强、更快的传染力。

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