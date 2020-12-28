加拿大紫色小麦可能成为受青睐健康食品

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加拿大西部平原省份萨斯喀彻温省素有加拿大面包篮之称，这里大型机械化农场种植的小麦除了供应加拿大市场外还大量出口，中国大陆也是加拿大小麦的主要出口市场。

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萨斯喀彻温出产的紫麦近年来开始成为食品领域的新宠。比如，用紫麦酿造的伏特加酒略带甜香、还有一丝巧克力、香草和萨斯喀通浆果的味道；Stumbletown Distillery酿酒公司酿制的紫麦伏特加酒在2019年获得了SIP白金奖，这是最高的国际消费者奖。

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加拿大紫麦育种成功最早的是魁北克省，该省的拉瓦尔大学在1980年培育出了加拿大第一个紫麦品种。在2012年，加拿大萨斯喀彻温大学教授Pierre Hucl在上世纪90年代开始培育的紫麦品种被商业化提供给市场。

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Pierre Hucl指出，育种是费时费力、失败率高于95%的试验过程，育种成功的种子实在是凤毛麟角。 他培育出的萨斯喀彻温紫麦虽然源自非洲国家埃塞俄比亚有几千年历史的紫色四倍体小麦，但为了育出能适应萨斯喀彻温省只有90天短暂生长季节的紫麦种子，需要进行多方面的育种改良工作。

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研究演示，Pierre Hucl教授培育出的紫麦其紫色来自花色苷，花色苷富含有益于人体健康的抗氧化剂。

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加拿大农业科学家的两项研究显示，紫麦虽然不是治病的药，但有降低体内炎症和降低体内血糖浓度的保健食品效果。

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RCI with Alex Soloducha · CBC News

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