温哥华市议会全票通过个人用毒品非罪化议案

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面对因毒品造成的死亡人数大幅增加，温哥华市政府提出了一个激进的想法：取消对拥有少量毒品的刑事犯罪指控。

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温哥华市议员们在11月底通过投票表决通过了这项议案，要求具有司法决定权的联邦政府，将个人使用毒品行为去罪化。这意味着，联邦政府需要修改《毒品及相关物质管制法》，允许个人拥有少量毒品类物质。

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如果联邦政府层面能接受这一要求，温哥华将成为加拿大第一个只拥有个人使用毒品不属于犯罪的司法管辖区。

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温哥华所在的不列颠·哥伦比亚省公布的统计数据显示，今年到目前为止，该省共有1386人因非法毒品死亡。男性占死亡人数的80％，年龄在30-59岁之间的占70％。而十月份的相关死亡人数有大幅上升，162人的死亡与过量使用毒性药物和芬太尼有关。平均每天有五人死亡。

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温哥华市长肯尼迪·斯图尔特（Kennedy Stewart）表示，他对议员们支持这一动议，以及多年来一直在推动非刑事化的努力表示感谢。

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斯图尔特在一份书面声明中说，省政府在四年前就宣布将毒品至死列为公共卫生突发事件， 采取了一些措施。但并没能有效缓解这一危机。到10月份是连续第八个月死亡超过100人。

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声明说：“如果获得联邦政府的批准，我们将开始一个强有力的程序，以确定如何在温哥华实施个人使用毒品非刑事化。”

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