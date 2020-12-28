爱德华王子岛14岁少年开创保护蝙蝠的事业

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爱德华王子岛一名14岁的 少年从关注岛上的蝙蝠种群开始，现在已经开设了一个网上出售蝙蝠屋的商店，名为 Beddy Bye Bats 。

少年的名字叫多米尼克 · 戴维斯（ Dominik Davis ），他是在初二的时候参加学校的科学博览会时见到一种棕色小蝙蝠，并带回了家，在妈妈的支持下开始给蝙蝠制造居所。

“蝙蝠是神奇的动物”

多米尼克说，从他记事开始，就对蝙蝠感兴趣。他说：“人们对蝙蝠有很多误解。他们实际上是很神奇的动物。蝙蝠在天上飞来飞去不是盲目的，它们吃很多昆虫。当它们在您的地区时，虫子的数量将会减少。而对我们生活的加拿大来说，这是很有帮助的”。

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他希望自己能帮助爱德华王子岛上的棕色小蝙蝠种群，因为这一种群感染了白鼻综合症， 十几年来数量一直在减少。

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多米尼克上网搜索，找到了一种制作蝙蝠屋的模式，就在自家住房旁边的小谷仓里干了起来。

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这种蝙蝠屋用木头制成， 是一个有开缝的长片型木箱，将它挂在房屋或树上大约12到20英尺高的地方。蝙蝠落在上面，先用爪子钩住，然后通过半英寸宽的缝隙钻进去，就是回家了。

多米尼克 介绍说，这些木盒屋为蝙蝠提供了一个安全的栖身之地，远离鹰和其它大型鸟类等天敌。“这是一个很小的小空间。但蝙蝠喜欢小空间，因为这有益于它们保持温暖。而且由于蝙蝠不是地域性的，一间蝙蝠屋内可以栖居10种不同的蝙蝠”。

从动物探索到开设网店

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多米尼克说：“每当我建造一个蝙蝠屋时，就多了一个蝙蝠保护区，因为当蝙蝠住进去， 就可以避免再受到天敌的吞噬”。

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多米尼克还希望能改变一些不喜欢蝙蝠的人的想法。因为有不少人害怕蝙蝠， 或者不喜欢蝙蝠。

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多米尼克自制蝙蝠屋成功之后，他妈妈在社交媒体上发布了图片和视频。没想到受到很多人的关注，很快就有 12 个人说想要购买。多米尼克很兴奋，他不仅制作了蝙蝠屋出售， 还向客户提供有关蝙蝠的信息表。从而让人们知道蝙蝠对人类的重要性。

多米尼克的父亲克林特·戴维斯（Clint Davis）也对有那么多人购买蝙蝠屋感到惊讶。他鼓励多米尼克开设了一家网上商店。不到一年的时间，已经售出了60多个蝙蝠屋。

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岛上一位名叫乔·鲁尼（Joe Rooney）的客户一下就购买了五间蝙蝠屋，他的几个朋友看到后也纷纷订购。鲁尼说：“多米尼克不仅展示了他对大自然和动物的热爱，传播有关蝙蝠的知识，让我们意识到蝙蝠可以吃很多蚊子，应受到保护。而且还有点企业家精神， 自己制作蝙蝠屋，每个挣几块钱”。

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前不久，多米尼克还向本省的原住民委员会捐赠了几只蝙蝠屋，支持他们在西区的蝙蝠项目，以及筹款活动。

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他说，当地的一些企业也开始帮他出售蝙蝠屋，再加上在线销售，疫情期间根本就闲不下来。

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多米尼克的父亲告诉记者：“儿子一直都喜欢大自然，理想是长大后成为一名海洋生物学家”。

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RCI with CBC P.E.I. , Nancy Russell

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