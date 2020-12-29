安大略省财政部长出国度假招致批评

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安大略省疫情严重，日增病例屡创新高，刚刚过去的周末又发现感染英国新冠病毒变种的病例。省长福特和省公共卫生官员多次敦促省民留在家里过圣诞和新年，避免非必要旅行。省财政部长菲利普斯（Rod Phillips)却在此时被发现出国旅行度假，引起反对党声讨。

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据信菲利皮斯夫妇在12月13日离开加拿大，目前仍在国外某地。他星期二发表声明说，这次出国旅行是早已计划好的。如果事先知道安大略省在12月26日实行全省封禁，他们是不会走的。他还保证遵守防疫规定，回国后隔离两周。

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菲利普斯在度假期间没有完全停止工作。12月15日，他在推特上宣布了一笔资助达勒姆地区心理健康服务的拨款，并配了一张照片，给人的感觉是他在国内。他的办公室现在澄清说，照片是以前拍的，部长仍在国外。

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他还在圣诞夜发推感谢那些无法和家人团聚的“一线英雄”，并配了一段他坐在壁炉前录制的圣诞贺词。

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安省反对党议员批评说，省长福特不应该一面敦促所有人待在家里，一方面让菲利普斯出国度假。

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（RCI with CBC News, James Wattie，Desmond Brown）

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