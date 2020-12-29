阿尔伯塔省北部发生采油废水泄漏事件，流入北萨斯喀彻温河

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阿尔伯塔省中部油田的一条管道发生事故，导致400立方米（约40万公升）采油废水泄漏，部分流入附近的北萨斯喀彻温河。这条河发源于落基山脉，由西向东，流经埃德蒙顿市，进入邻省萨斯喀彻温后与南萨斯喀彻温河汇合，最后流入哈德逊湾，是滋养北部冰川的河流之一。

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事故发生在上周五（12月25日）下午2点左右。油田业主、总部设在卡尔加里的ARC能源公司表示，管道已在在当日下午4点以前被关闭，目前没有发现当地的生态环境受到影响。

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阿尔伯塔省能源监管部门说，泄漏事故发生在埃德蒙顿西南130公里处的德莱顿河谷附近。目前清理工作正在进行。

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采油废水又被称作采出水，内含原油、盐和其他有机污染物。

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发生在2016年7月的一次漏油事故曾使25万公升原油流入北萨斯喀彻温河。

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（CBC News)

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