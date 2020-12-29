首批 Moderna 疫苗运抵加拿大西北地区和育空地区

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首批 Moderna COVID-19 疫苗已经运抵加拿大的西北地区 （N.W.T.）和育空地区 （Yukon）。

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加拿大于12 月 24 日收到了第一批 Moderna COVID-19 疫苗，并立即开始了对偏远地区的分发行动。

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西北地区

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西北地区（N.W.T.）的卫生部长朱莉·格林 （Julie Green）周一 （12月28日）在推特上说：7200 剂 Moderna 疫苗安全运到了西北地区的首府耶洛奈夫市（ Yellowknife ），目前疫苗存放在斯坦顿地区医院 （Stanton Territorial Hospital）里。

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西北地区尚未发布详细的疫苗接种策略，但表示将从 2021 年的第二周开始为当地居民接种疫苗。

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本月初，西北地区的首席公共卫生官卡米·坎都拉（ Kami Kandola）医生曾经表示，西北地区将与社区进行咨询，将优先考虑那些有患严重疾病风险的人和有可能把 COVID-19 病毒带回该地区的人。

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育空地区

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育空地区（Yukon）的卫生部长鲍林·弗罗斯特（Pauline Frost）也发表声明证实，育空地区已收到了 7200 剂疫苗。

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弗罗斯特在声明中说：

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这是育空地区抗击 COVID-19 疫情的一个转折点，是结束 2020 年时的一个正面的消息。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她补充说，下星期将开始对长期护理院中的老人以及工作人员进行疫苗接种。

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育空地区已经制定了疫苗注射策略，在长期护理院、集体住所、庇护所工作和居住的人，以及医护人员、老年人被确定为接种疫苗的优先人群，但儿童和孕妇不得接种。

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育空地区将通过流感诊所的模式来覆盖大部分地区， 地区卫生部长鲍林·弗罗斯特说，该诊所每天可以注射多达 1000 支疫苗。

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鲍林·弗罗斯特亲自到机场参加了疫苗运抵后的工作，她告诉加拿大广播公司CBC，北部地区将能获得足够的疫苗供应，可以为大多数符合条件的成年人接种疫苗。

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加拿大北部的疫情

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在 COVID-19 疫情中，到目前为止西北地区总共有 24 例累计确诊病例，目前除了一人外，其他人都已经康复。

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育空地区至今共有 60 例累计 COVID-19 病例，其中 1 人死亡，其他患者都已经康复。

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努纳武特地区是重灾区，累计感染 266 例，其中 1 人死亡，256 人痊愈，目前还有 9 个 “活跃” 病例。

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Moderna 疫苗在存储上的要求比辉瑞-BioNTech 疫苗低，因此更易于远距离运输和进行存储。

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辉瑞-BioNTech 疫苗必须存放在 – 70 C 的温度下才能保持稳定，而西北地区、育空地区以及努纳武特地区不具备安全存储辉瑞-BioNTech 疫苗的卫生基础设施。

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加拿大北部的三个地区都表示，预计将会收到足够剂量的 Moderna 疫苗，在 2021 年 3 月之前完成对 75％ 成年人口的接种。

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Moderna 疫苗需要注射两次，之间间隔 28 天到 35 天。

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（CBC）

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