2020年全球有50名新闻记者被杀

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无国界记者组织（RSF，Reporters sans Frontières）星期二 （12月29日）发布了年度报告，报告说，2020 年 1月1日到12月15日，全世界有 50 名新闻记者因从事自己的本职工作被杀，而且近 70% 是在和平国家被杀的。

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2019 年的全球记者被杀人数为 53 人。

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上述报告说，在和平国家被杀的记者比例在升高，50 人中有 34人（占总数 68％）死在和平国家。

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而在冲突地区被杀记者的比例则继续下降，在叙利亚、也门、阿富汗、伊拉克等有中低度冲突的国家，被杀记者在总数中所占的比例从 2016 年的 58％降到今年的 32％。

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无国界记者组织的报告显示，2020 年墨西哥是记者死亡人数最高的国家，有 8 名记者被杀，其次是印度（4人）、巴基斯坦（4人）、菲律宾（3人）、洪都拉斯（3人）。

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另外，在 12 月中旬发布的年度报告的第一部分中，无国界记者组织说， 2020 年还有 387 名新闻工作者被关进监狱。

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(AFP， Radio-Canada)

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