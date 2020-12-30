加拿大人怎么知道何时轮到自己接种新冠疫苗

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在加拿大卫生部已经批准了辉瑞COVID-19病毒肺炎疫苗和莫德纳新冠疫苗后，越来越多的加拿大人想知道什么时候才能轮到自己接种疫苗。

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专家们指出，加拿大人接种COVID-19病毒肺炎疫苗的时间不但取决于疫苗供应商的生产和供货速度，也取决于他们从事的工作性质、年龄和居住地点。

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加拿大联邦政府下属的疫苗顾问委员会的建议是分阶段进行新冠病毒疫苗注射。

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第一阶段包括四个优先接受疫苗注射的群体：老人院中的老人和照顾他们的工作人员；70岁以上人口群体，如果疫苗数量有限则按照年龄组95、90、85、80、75、70的顺序进行疫苗注射；在医院、诊所直接接触病人的医疗护理和辅助工作人员；边远和基础设施差的土著人保留区居民。

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这第一段新冠病毒疫苗注射工作需要在专门的疫苗注射中心进行，应该在三月底之前完成。

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第二阶段优先接受疫苗注射的群体由三个：所有在医疗领域工作的人员；所有在群体居住环境居住和工作的人员，比如移民中心、监狱、流浪者收容所等；必要领域工作人员，如警察、消防队员、食品加工领域工作人员等。

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第二阶段新冠病毒疫苗注射工作应该在7月份左右结束，除了专门的疫苗注射中心之外，医院和一些药店也可以提供疫苗注射服务。

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第三阶段是为所有其它人口群体注射新冠病毒疫苗，预计可以在9月底之前完成，家庭医生诊所和所有药店可以提供疫苗注射服务。

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因为加拿大的医疗系统是由各个省区政府负责管理的，每个省区会根据自己的情况制定COVID-19病毒肺炎疫苗的接种顺序并负责通知自己省区内的居民。

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