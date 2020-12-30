加拿大广播公司：图片中的 2020

2020 年多灾多难，以一场空难拉开序幕，以一场全球新冠疫情大流行告终。
加拿大广播公司 CBC / Radio-Canada 发布了年终专辑 – 图片中的 2020：
1. 加拿大人悼念乌克兰客机空难的遇难者
2020年 1 月 9 日，加拿大多伦多市的 North York Civic Centre 举行悼念仪式，悼念乌克兰客机空难中的遇难者 。
1 月 8 日清晨，乌克兰国际航空公司的 PS752 航班从伊朗德黑兰机场起飞后不久坠毁，机上 176 名乘客和机组人员全部遇难，其中 138 人的最终目的地是加拿大，包括 57 名加拿大公民，还有一些前往加拿大各大学的返校伊朗留学生。
之后伊朗承认，是伊朗误射导弹击落了这架客机。
2. 孟晚舟上法庭
2020 年 1 月 20 日，温哥华市：中国华为公司首席财务官孟晚舟离开家前往 BC 省最高法院 （ B.C Supreme Court）出席引渡听证会，大批媒体云集拍照。
3. 新冠病毒来袭，加拿大出现抢购潮
2020 年 3 月17日：BC 省宣布进入公共卫生紧急状况，BC 省列治文市 （Richmond）一家超市货架上的卫生纸等物品被抢购一空。
4. 老人护理院的护工眼泪汪汪
2020 年 4 月 8 日，蒙特利尔市：在魁北克省的老人长期护理院 CHSLD Sainte-Dorothée 外面，数十名消防员和警察用扩音器对老人院的护工们表示感谢并加油，一名护理人员站在老人院外面眼泪汪汪。
加拿大的老人院是新冠疫情的重灾区。
5. 加拿大公共场所开始采取卫生措施
进入 4 月，加拿大的公共场所逐步采取限制人数、保持间距、入店洗手等公共卫生措施。
2020 年 4 月 21日，BC 省 Burnaby 市：购物者在超市外排成长队。
6. 加拿大与美国封闭边境
2020 年 4 月 23 日：住在美国华盛顿州的克里斯汀·泰勒（Christine Taylor）与住在加拿大 BC 省的母亲马里卡·马尔科维奇（Marika Markovic）在美加边界线两边见面。
加拿大从 3 月 21 日开始封闭了加美陆地边境，禁止所有非必要过境。
7. Black Lives Matter
2020 年 5 月 25日，46 岁的乔治·弗洛伊德（George Floyd）之死在美国引发骚乱，并在全球引发了抗议示威活动。
2020 年 6 月上旬，加拿大的蒙特利尔、多伦多、温哥华等城市连续举行抗议集会，支持 Black Lives Matter 运动。
8. 秋季加拿大中小学开学
2020年 9月 15日，安大略省北约克 （North York）的 Portage Trail Community School 开学，学生们在听从教职员工的入校卫生指导。
9. 加拿大第二波疫情反扑凶猛
2020年11月18日，BC 省阿伯茨福德市 （Abbotsford）：约翰·威尔弗斯 （John Wilvers ）向 94 岁的母亲伊丽莎白·耶普森 （Elizabeth Jeppesen）挥手致意，伊丽莎白·耶普森住在老人院 Tabor Home 中，她被检测出 COVID-19 阳性。
截止到到 12 月 30 日，加拿大累计感染病例超过 57 万人，死亡超过 1. 5 万人。
10. 加拿大开打新冠疫苗
2020 年 12 月 30日，第一批 Moderna COVID-19 疫苗运抵加拿大北部的努纳武特地区 （Nunavut）。努纳武特的官员证实，已收到了 6000 剂疫苗。
加拿大北部的育空地区和西北地区已经在周一各自收到了 7200 剂疫苗，目前三个北方地区都表示，将在一月初开始接种行动。
进入 2020 年底，加拿大的 10 个省份已经全部开始疫苗注射，虽然进度不一，但新冠疫苗给 2021 年带来了希望 …
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