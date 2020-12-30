加拿大广播公司：图片中的 2020

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2020 年多灾多难，以一场空难拉开序幕，以一场全球新冠疫情大流行告终。

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加拿大广播公司 CBC / Radio-Canada 发布了年终专辑 – 图片中的 2020：

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1. 加拿大人悼念乌克兰客机空难的遇难者

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2020年 1 月 9 日，加拿大多伦多市的 North York Civic Centre 举行悼念仪式，悼念乌克兰客机空难中的遇难者 。

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1 月 8 日清晨，乌克兰国际航空公司的 PS752 航班从伊朗德黑兰机场起飞后不久坠毁，机上 176 名乘客和机组人员全部遇难，其中 138 人的最终目的地是加拿大，包括 57 名加拿大公民，还有一些前往加拿大各大学的返校伊朗留学生。

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之后伊朗承认，是伊朗误射导弹击落了这架客机。

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2. 孟晚舟上法庭

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2020 年 1 月 20 日，温哥华市：中国华为公司首席财务官孟晚舟离开家前往 BC 省最高法院 （ B.C Supreme Court）出席引渡听证会，大批媒体云集拍照。

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3. 新冠病毒来袭，加拿大出现抢购潮

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2020 年 3 月17日：BC 省宣布进入公共卫生紧急状况，BC 省列治文市 （Richmond）一家超市货架上的卫生纸等物品被抢购一空。

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4. 老人护理院的护工眼泪汪汪

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2020 年 4 月 8 日，蒙特利尔市：在魁北克省的老人长期护理院 CHSLD Sainte-Dorothée 外面，数十名消防员和警察用扩音器对老人院的护工们表示感谢并加油，一名护理人员站在老人院外面眼泪汪汪。

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加拿大的老人院是新冠疫情的重灾区。

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5. 加拿大公共场所开始采取卫生措施

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进入 4 月，加拿大的公共场所逐步采取限制人数、保持间距、入店洗手等公共卫生措施。

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2020 年 4 月 21日，BC 省 Burnaby 市：购物者在超市外排成长队。

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(Ben Nelms/CBC Vancouver)

6. 加拿大与美国封闭边境

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2020 年 4 月 23 日：住在美国华盛顿州的克里斯汀·泰勒（Christine Taylor）与住在加拿大 BC 省的母亲马里卡·马尔科维奇（Marika Markovic）在美加边界线两边见面。

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加拿大从 3 月 21 日开始封闭了加美陆地边境，禁止所有非必要过境。

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7. Black Lives Matter

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2020 年 5 月 25日，46 岁的乔治·弗洛伊德（George Floyd）之死在美国引发骚乱，并在全球引发了抗议示威活动。

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2020 年 6 月上旬，加拿大的蒙特利尔、多伦多、温哥华等城市连续举行抗议集会，支持 Black Lives Matter 运动。

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8. 秋季加拿大中小学开学

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2020年 9月 15日，安大略省北约克 （North York）的 Portage Trail Community School 开学，学生们在听从教职员工的入校卫生指导。

9. 加拿大第二波疫情反扑凶猛

2020年11月18日，BC 省阿伯茨福德市 （Abbotsford）：约翰·威尔弗斯 （John Wilvers ）向 94 岁的母亲伊丽莎白·耶普森 （Elizabeth Jeppesen）挥手致意，伊丽莎白·耶普森住在老人院 Tabor Home 中，她被检测出 COVID-19 阳性。

截止到到 12 月 30 日，加拿大累计感染病例超过 57 万人，死亡超过 1. 5 万人。

10. 加拿大开打新冠疫苗

2020 年 12 月 30日，第一批 Moderna COVID-19 疫苗运抵加拿大北部的努纳武特地区 （Nunavut）。努纳武特的官员证实，已收到了 6000 剂疫苗。

加拿大北部的育空地区和西北地区已经在周一各自收到了 7200 剂疫苗，目前三个北方地区都表示，将在一月初开始接种行动。

(Jackie McKay/CBC)

进入 2020 年底，加拿大的 10 个省份已经全部开始疫苗注射，虽然进度不一，但新冠疫苗给 2021 年带来了希望 …

（CBC， Radio-Canada，RCI）

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