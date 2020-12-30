回望2020年：除了新冠疫情我们还经历了什么？

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2020年即将过去。新冠病毒在这一年里让无数人经历了恐惧、焦虑和悲伤，无疑是今年新闻的主角。但是今年还有许多其他事件对我们的社会和生活产生了影响，或是让我们感到震撼，尽管疫情的重压也许让它们在短短数月之后已经在人们的记忆中变得模糊不清。本星期，加拿大广播公司（CBC）按照时间顺序整理了从年初以来发生的重大事件。

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一月：

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乌克兰客机空难：1月8日，乌克兰国际航空公司752号航班从伊朗德黑兰起飞后，连续两次被伊朗军方发射的导弹击中，几分钟后坠毁。机上178人全部遇难，绝大部分是取道乌克兰前往加拿大的乘客，其中有63人是加拿大公民。这是三十五年来加拿大公民丧生最多的空难。

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澳大利亚大火：始于去年九月，是澳大利亚有史以来最严重的森林火灾。到一月中旬时，受灾面积已超过17万平方公里，30多人死亡。据悉尼大学统计，死于大火的野生动物超过十亿只。

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科比遇难：1月26日，美国NBA篮球巨星科比（Kobe Bryant）因直升机坠毁丧生，终年41岁。机上九人全部遇难，其中包括科比13岁的二女儿吉安娜。

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二月

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加拿大铁路交通中断：BC省滨海天然气管道修建工程受到当地数名原住民酋长的反对。他们的支持者阻碍铁路交通并与警方发生冲突。抗议活动迅速扩大到全国，造成东西向的铁路客运和货运中断。

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韦恩斯坦被定罪：2月24日，好莱坞著名制片人韦恩斯坦（Harvey Weinstein）被法院裁定性侵和三级强奸罪名。他稍后被判处23年有期徒刑。

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“钻石公主”号邮轮爆发疫情: 乘客中有两百多名加拿大人，其中61人被感染。2月21日，加拿大派飞机接回第一批旅客，把他们送往特伦顿军事基地进行隔离。

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三月

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加拿大第一波疫情开始，五省进入紧急状态。

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四月

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新斯科舍省枪击案：凶手沃特曼（gabriel Wortman)在当地时间4月18日晚至19日上午陆续射杀22人，伤3人，并在16栋房屋纵火。他稍后在枪战中被警方击毙。这是加拿大历史上死伤最严重的凶杀案。

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老人院疫情：安大略省和魁北克省的养老院发生多起群聚性感染，确诊人数飙升。当时魁北克省一半的确诊病例来自养老院。蒙特利尔市的一家养老院因通风系统故障，感染率达百分之百。加拿大国防部派出一千多名军人支援两省养老院抗疫。

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五月

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弗洛伊德之死：5月24日在美国明尼苏达州明尼阿波利斯市，46岁的黑人男子弗洛伊德被警察用膝盖长时间压住脖颈致死。美国各地发生抗议示威。

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六月

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加拿大抗议示威：弗洛伊德之死引起的示威抗议传到加拿大，但是有更多原住民加入。

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七月

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WE Charity 丑闻：加拿大政府与慈善机构WE Charity签署了管理学生义工补贴项目的协议。因总理特鲁多的母亲和弟弟曾多次为该机构演讲并获得酬劳，此事引起极大争议。

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八月

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贝鲁特大爆炸：8月4日在黎巴嫩首都贝鲁特，存放在港口的两千多吨硝酸铵发生爆炸，造成163人死亡，五千多人受伤。这起惨案引发大规模抗议示威，黎巴嫩总理率全体内阁引咎辞职。

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九月

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加州大火：美国加利福尼亚州在今年的山火季节发生九千余处火情，造成33人死亡，受灾面积一百多万公顷，为该州历史上最严重的森林火灾。

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十月

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特朗普确诊：10月2日，美国总统特朗普夫妇被确诊感染新冠病毒，后痊愈。

十一月

美国大选：民主党候选人拜登获胜。

十二月

疫苗抵达：12月14日夜里，第一批新冠疫苗到达加拿大。从安大略省和魁北克省开始，加拿大有史以来规模最大的疫苗接种拉开序幕。

CBC2020年大事回顾：

（CBC News）

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