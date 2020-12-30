安大略省长福特要求出国度假的省财政部长立刻回国

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安大略省财政部长菲利普斯（Rod Phillips）出国度假的消息见报后，省长福特称这种行为完全令人无法接受，并要求他立刻返回。但福特稍后承认自己在此之前已经知道他出国的事，并说当时没有要求他立刻回来是自己的错误。

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菲利普斯夫妇在安大略省议会12月8日休会后，很快前往加勒比海地区的法属圣巴泰勒米岛。他在国外期间仍然不时在推特上露面，宣布省政府资助项目，发表圣诞贺词。目前并不清楚他是刻意给人们留下自己在国内的印象，还是如他所说，只是度假期间坚持工作。

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尽管他表示这次旅行早已安排，当时并不知道安大略会全省进入封禁，但此事仍然引起各方不满。他现在承认自己犯了一个错误，并表示将立刻回国。

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无独有偶，魁北克省议员阿尔康(Pierre Arcand )也在圣诞节悄悄前往加勒比海巴巴多斯岛，结果在海滩上被人认出，引起该省舆论大哗。

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星期三（12月30日），加拿大公共安全部长布莱尔（Bill Blair）再次要求加拿大人如非必要不要出国旅行。另外，由于担心那些不听劝阻出国度假的加拿大人回来后加剧疫情，安大略和魁北克等省要求联邦政府加强国际机场的防疫措施，要求旅客在登机前做病毒检测。联邦政府已答应尽快采取类似措施。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada )

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