感染新冠肺炎的武汉人可能是正式数字的十倍之多

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中国疾控预防中心本周公布的一份报告说，今年四月份进行的一项血清检测显示，武汉居民的新冠病毒抗体阳性率为4.43%。抗体阳性即携带抗体，意味着携带者曾经感染病毒。如果此项数据准确的话，那么在武汉的1121多万常住人口中应有近50万人被感染。

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这个数字是官方通报的50354起确诊病例的将近十倍。另一种可能是，武汉市有将近45万名感染者属于无症状感染，由于无症状感染不被统计，因此他们没有进入官方记录。

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一个国际专家小组下个月将前往武汉市，对新冠病毒的起源进行调查。

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一年前的今天（12月30日），武汉市中心医院眼科医生李文亮在微信朋友圈提醒大家小心感染病毒，因此被指责散布谣言，并被警方训诫。一个多星期后，李文亮在工作中被感染，于2月6日病逝，终年34岁。一年来，无数网友在他的微博留言，或是表达怀念，或是诉说心事，使这个停止更新的帐号成为一个特殊的“树洞”。

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除李文亮外，他所在的武汉中心医院还有另外五位医生因感染新冠病毒殉职。

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（RCI with AFP, RFI, BBC）

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