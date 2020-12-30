魁北克成加拿大第四个确诊英国菌株的省份

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加拿大第二大省份魁北克省星期二确诊了一个感染COVID-19病毒肺炎英国菌株的病例。

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魁北克省卫生厅发布的通告说，这位感染了新冠英国菌株的魁北克居民是在接触了从英国返回加拿大的一位亲属后感染的。

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魁北克是加拿大第四个出现确诊COVID-19病毒肺炎英国菌株的省份。另外三个省份是安大略省、不列颠哥伦比亚省和阿尔伯塔省。

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COVID-19病毒肺炎英国菌株被认为具有更强、更快的传染力，但还没有迹象显示新冠英国新菌株会带来更高比例的入院率和致死率。

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虽然专家们相信目前已经研制成功的COVID-19病毒肺炎疫苗能够对付新冠英国新菌株，但仍然需要进一步的研究数据对此加以确认。

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