加拿大科学家突破重大难关  糖尿病有希望永久治愈

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阿尔伯塔大学的糖尿病研究所基金会说，他们使用新的干细胞疗法治愈小鼠的糖尿病已经获得成功，希望该疗法能够尽快转化成为人类治愈糖尿病。

该研究所在其网站上宣布，由詹姆斯·夏皮若（James Shapiro）博士领导的研究团队，用干细胞疗法治疗糖尿病的研究项目，正接近突破性成功。

沙皮诺博士介绍说：“我们现在掌握了一种可靠的方法，从患有1型或2型糖尿病的患者血液中分离出能稳定制造胰岛素的细胞，这项研究已经在实验室进行了几个月。我们将这些细胞放入患糖尿病的小鼠体内，得到了基本上可以治愈糖尿病的效果”。

实际上，在二十年前，沙皮诺博士领导的科研团队就创立了“埃德蒙顿协议”研究项目，开始了用干细胞移植治疗糖尿病的方法。 但由于为患者移植的能生产胰岛素的新细胞取自他人，有排斥现象，所以需要使用具有明显副作用的强效抗排斥药。

夏皮若博士说，现在的新干细胞方法将消除这个问题。“因为它使用患者自己的细胞，患者的身体将不会有排斥反应”。

根据世界卫生组织的统计数据，全球大约有4.22亿糖尿病患者，每年有160万人的死亡与糖尿病有直接关系。在加拿大，每3分钟就有一名新的糖尿病患者确诊。

现在的糖尿病患者主要是靠胰岛素注射维持体内胰岛素的平衡。 而胰岛素是加拿大医生发现的。 1921年，弗雷德里克·班廷（Frederick Banting）与约翰·麦克劳德（John Macleod）医生首次从狗的胰线中提取出胰岛素，并成功地应用于临床医疗。两人也因此在1923年荣获诺贝尔生理与医学奖。

注射胰岛素只能减缓糖尿病的恶化，却无法根治糖尿病。现在，加拿大科学家的最新研究成果为根治糖尿病带来了希望。

但夏皮若博士说，在将试验从动物转到临床试验之前，还需要更多的测试。“除了需要有更多的有说服力的数据，这项治疗方法还需要有一定数量的患者来证明它是可能的，并且是安全有效的”。

这项研究还需要继续推进。但目前面临的障碍之一是缺乏足够资金购买用于科研设备。基金会的志愿者团队制定了一个目标，在今后两年筹款2200万加元。此外研究团队也希望得到政府的财政帮助。他们的捐款网站是www.drifcan.com/support/。

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