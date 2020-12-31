阿尔伯塔大学糖尿病研究所基金会的科研团队已经找到治愈糖尿病的方法（drifcan.com）

加拿大科学家突破重大难关  糖尿病有希望永久治愈

作者 亚明 |
china@rcinet.ca
发表 2020年12月31日（星期四）00:10

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阿尔伯塔大学的糖尿病研究所基金会说，他们使用新的干细胞疗法治愈小鼠的糖尿病已经获得成功，希望该疗法能够尽快转化成为人类治愈糖尿病。

该研究所在其网站上宣布，由詹姆斯·夏皮若（James Shapiro）博士领导的研究团队，用干细胞疗法治疗糖尿病的研究项目，正接近突破性成功。

沙皮诺博士介绍说：“我们现在掌握了一种可靠的方法，从患有1型或2型糖尿病的患者血液中分离出能稳定制造胰岛素的细胞，这项研究已经在实验室进行了几个月。我们将这些细胞放入患糖尿病的小鼠体内，得到了基本上可以治愈糖尿病的效果”。

实际上，在二十年前，沙皮诺博士领导的科研团队就创立了“埃德蒙顿协议”研究项目，开始了用干细胞移植治疗糖尿病的方法。 但由于为患者移植的能生产胰岛素的新细胞取自他人，有排斥现象，所以需要使用具有明显副作用的强效抗排斥药。

夏皮若博士说，现在的新干细胞方法将消除这个问题。“因为它使用患者自己的细胞，患者的身体将不会有排斥反应”。

根据世界卫生组织的统计数据，全球大约有4.22亿糖尿病患者，每年有160万人的死亡与糖尿病有直接关系。在加拿大，每3分钟就有一名新的糖尿病患者确诊。

现在的糖尿病患者主要是靠胰岛素注射维持体内胰岛素的平衡。 而胰岛素是加拿大医生发现的。 1921年，弗雷德里克·班廷（Frederick Banting）与约翰·麦克劳德（John Macleod）医生首次从狗的胰线中提取出胰岛素，并成功地应用于临床医疗。两人也因此在1923年荣获诺贝尔生理与医学奖。

注射胰岛素只能减缓糖尿病的恶化，却无法根治糖尿病。现在，加拿大科学家的最新研究成果为根治糖尿病带来了希望。

但夏皮若博士说，在将试验从动物转到临床试验之前，还需要更多的测试。“除了需要有更多的有说服力的数据，这项治疗方法还需要有一定数量的患者来证明它是可能的，并且是安全有效的”。

这项研究还需要继续推进。但目前面临的障碍之一是缺乏足够资金购买用于科研设备。基金会的志愿者团队制定了一个目标，在今后两年筹款2200万加元。此外研究团队也希望得到政府的财政帮助。他们的捐款网站是www.drifcan.com/support/。

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