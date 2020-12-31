新斯科舍省有史以来荣获省督勋章最年轻的人，16岁女孩做了什么？

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在新斯科舍省今年公布的省级勋章获奖者6人名单中，有一位是自这一奖项开始以来最年轻的获奖者-16岁的高中生斯特拉·鲍尔斯（Stella Bowles），

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新斯科舍省勋章是全省最高奖项，自1995年开始，授予那些在各个领域出类拔萃，通过自己的付出为新斯科舍省带来荣誉和声望的人。

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斯特拉是学校曲棍球队的队员。虽然以前也有该省的运动员获得这项荣誉，例如冰球运动员Sidney Crosby和体操运动员Ellie Black，他们都是在25岁前被授予省勋章。但斯特拉获奖并不是因为球打得好，而是因为她热心于环境保护。

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斯特拉在11岁时参加一项科学竞赛，选定的课题就是如何减少对河流的污染。她的科研题目从一个简单的问题开始：为什么我们不能在附近的LaHave River河里游泳？

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经过调查她知道了原因：沿河城镇有600条下水管道将污水直接排入河中， 河水受到大肠杆菌等的严重污染。

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为此她开始寻求解决办法，包括请教一位环保方面的导师-戴维·麦克斯韦尔（David Maxwell）博士，并开始在他的指导下，在河流的不同地点测试水中粪便细菌含量。

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每当发现哪个测试点的的河水中污染超标，她就将结果发布在Facebook上。时间一长， 她在网上获得了相当多的关注，也引起了当地市政委员会以及后来的省和联邦政府的关注。

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最后在2017年，她成功说服了三级政府，共同出资1500万加元，解决污水直接排入河中的问题， 除了将直排下水道换成化粪池，安装泵室和滤砂器，还划定特定的排水区。斯特拉说，她开始也没想到自己小小的课题能促成这么大的改变。到目前为止，已经有约200条下水管道被替换，其余的有望在2023年完成。

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在致力于此项课题的过程中，她还成为新斯科舍省几个年轻人环保团体的青年领袖。她和另外10几个年轻人一起创建了“沿海行动”“新星行动”计划，致力于本省的环保事业。 而那些年轻人大部分是以斯特拉为榜样，致力于创造改变。

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斯特拉的努力也受到国际环保组织的认可。她在2018年“青少年生态英雄”国际评选中被列入14岁年龄组第一名。此外她还受邀出去演讲，一本讲述她故事的书也被省里列入初一学生的阅读书目。

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斯特拉在得知荣获省督勋章后说：“我简直无法形容我为此感到多么荣幸和兴奋。虽然我不知道是谁提名我的， 我还是要感谢她”。她认为，年轻人也可以表达重要的观点，并在成年人可能从未注意的方面促成改变。

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RCI with Haley Ryan， CBC Halifax

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