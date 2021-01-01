爱德华王子岛的加拿大军营首次有女性担任指挥官

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位于爱德华王子岛省会附近的布莱顿镇，有一个加拿大军队的基地。年底前一位女性被任命为基地副总指挥官。

布莱顿军事基地建于 1904 年， 是爱德华王子岛上的三个军事基地之一。它承担着预备役一中队的训练任务，也是夏洛特号驱逐舰的基地。训练课程则以面向全军的通讯支持为主。

基地100多年来发生了很多变化。例如基地入口处曾经储存弹药的白色仓库已成为一栋历史建筑，但更大的变化在两年前发生：一位女性少尉詹妮弗 · 阿森诺（ Jennifer Arsenault） 成为基地的副总指挥官。到今年11月，她又升职成为第 36 通讯营 的副营长，成为基地400多官兵的指挥官。基地总共有 3 位女性，其中一位将接任她升职后空出来的职位。

阿森诺是一名4岁孩子的母亲。在谈到加拿大军队中女性的机会时，她说： “ 我从来没有觉得自己的性别是完成工作的障碍。加拿大武装部队在我看来，性别平等方面做得相当不错。过去 23 年我去过不少连队，我觉得还能做得更好 ”。

阿森诺在 1997 年高中时加入预备役，当时她只是觉得自己不想从事那种早九晚五的办公室工作，当时她还担心自己的体能水平是否能达到要求。 “ 现在我要告诉人们不用担心，只要能通过初级体能测试就好，因为入伍后你会接受培训，帮你到达体能要求 ”。

阿森诺希望看到更多女性加入到军队中。她说：“如果女性对军人职业感兴趣，就可以来尝试，不用感到恐惧。军队中也有不同的行业。你可以根据自己的兴趣来制定计划。例如无线电和卫星通信，就是第一中队的主要职责”。

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她还提到，加入预备役也是很好的选择。每周参加一个晚上的训练，每月训练一个周末。然后在夏季月份，你可以根据自己的专业兴趣，选修课程和进行基础培训。对于参加后备役的大学生，军方还负责支付他们上大学的部分学费。

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阿森诺说，新冠病毒疫情给军队招募带来了一些挑战，但申请并未停止，有很多来自在校大学生。他们参加夏季培训甚至可以赚够学费。

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谈到预备役军人要参与的任务，阿森诺说，预备役军人是否参加战斗任务是依据自愿的原则。但遇到像山火、洪水和去年的多里安飓风等国内紧急情况，会被要求参加救援。去年，阿森诺还 被任命为联合国南苏丹特派团副司令， 到那里参加维和行动。

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