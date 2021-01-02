加拿大人去年拨打911电话十大最不靠谱缘由

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在COVID-19病毒肺炎疫情下，加拿大人非紧急情况拨打911紧急求助电话的原因又增加了几项。从询问如何领取联邦政府疫情救助金到订购的餐饭迟迟没有被送到等不一而足。

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加拿大不列颠哥伦比亚省最大的紧急救助电话服务中心E-Comm提供的数据显示，在2020年COVID-19病毒肺炎疫情情况下，打911紧急求助电话的不靠谱名单上从一到十的前十名是，抱怨食品送货上门服务、询问政府的防疫限制措施、询问在后院安装蹦床是否合法、询问如何申请联邦政府的疫情救助金、抱怨购买的二手床垫太脏、报告自己的银行卡陷在自动取款机中拿不出来、报告邻居在禁止吸烟的地点吸烟、询问如何报名成为警察、询问和确认时间、车钥匙被锁在车里需要帮助。

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E-Comm告诫民众说，非紧急情况拨打911紧急救助电话会占用紧急救助资源，可能会让真正遇到紧急情况的人无法及时获得救助。

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