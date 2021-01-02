加拿大新年开始上调公共退休金供款额度

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从2021年1月1日开始，加拿大雇主和雇员的财务负担又重了一些，因为加拿大政府上调公共退休金的措施继续实施。

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四年前加拿大联邦政府和各省区政府协商后同意分三次上调公共退休金供款额度的计划，分别是2019年、2020年和2021年。

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会计公司KPMG的分析显示，2021年加拿大打工者需要缴纳的公共退休金供款额度是3166加元，自雇职业者需要缴纳的退休金供款额度是6332加元，分别比2020年的2898加元和5786加元有了较大幅度的提高。

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而且，需要缴纳公共退休金的收入上限也被提高到61600加元。

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由于加拿大打工者和雇主都要向公共退休金供款，所以在雇员退休金负担增加的同时、加拿大雇主们向公共退休金供款的负担也同步增加。

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加拿大一些省区的财长曾要求联邦政府考虑COVID-19病毒肺炎疫情给加拿大经济带来的沉重打击、推迟上调公共退休金供款额度，但这不但需要联邦议会的批准、而且需要占人口比例超过三分之二的至少7个省议会的批准。这是比修改宪法还要难的事情。

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