加拿大阿尔伯塔北部元旦直升机坠机4人死亡

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加拿大皇家骑警证实，一月一日元旦星期五夜里近9点，阿尔伯塔省北部桦树山县Birch Hills County发生直升机坠机事故，机上四人全部丧生。这四人似乎是一对夫妇和他们的两个孩子。

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桦树山县在阿尔伯塔省首府埃德蒙顿市西北部约5百公里。坠机地点是农田。

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加拿大皇家骑警表示，坠毁的直升机似乎是架私人拥有的直升机。

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警方说目前掌握的信息有限，已经封锁了坠机现场，正等待加拿大交通委员会的事故调查专家抵达现场进行调查取证。

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RCI with Paige Parsons · CBC News

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