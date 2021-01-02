涉嫌驾车拖拽致死警察的卡尔加里两嫌犯自首

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新年前夜涉嫌在驾车逃离警方路边检查时将一名卡尔加里市警官拖拽致死的两名嫌疑犯星期五晚间向警方自首，警方已将他们拘押。

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加拿大卡尔加里警方证实，在星期五当地时间下午5点30分，19岁男子Amir Abdulrahman和一名17未成年男子向警方投案自首。

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在卡尔加里警方向阿尔伯塔省法院申请公开未成年嫌疑人姓名和照片以便搜捕涉嫌杀害警官Andrew Harnett的嫌疑人之后，加拿大广播公司在报道中公布了两名疑犯的姓名和照片，包括未成年的17岁男子的姓名和照片。在警方拘押了这名17岁男子后，加拿大广播公司已经在其网页上删除了该未成年男子的姓名和照片。

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警方星期五在搜捕拖拽致死警官Andrew Harnett的嫌疑人的行动中出动了特警小组。

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警官Andrew Harnett随身佩戴的摄像头记录的信息帮助警方锁定了嫌疑人。

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Andrew Harnett加入卡尔加里警队已有12年。他是卡尔加里警队历史上第12位因公殉职的警官。

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