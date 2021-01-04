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2021年1月1日，星期五，加拿大哈利法克斯，玛丽·麦卡菲在护卫舰HMCS·哈利法克斯从哈利法克斯港出发前往地中海进行为期六个月的部署，以协助北约在整个地区的反恐巡逻和相关活动。麦卡菲的女婿士官菲尔·哈德森是船上的船员。THE CANADIAN PRESS/Andrew Vaughan

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