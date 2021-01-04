加拿大安大略省开始注射新冠疫苗第二针

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加拿大安大略省第一批接种了 COVID-19 疫苗的人在星期一（1 月 4 日）中午接种疫苗的第二针。

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21天后注射第二针

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安大略省首批解接种疫苗的是多伦多市 Rekai 养老院的护工和护士：安妮塔·基丹根（Anita Quidangen）、拉里·阿奎拉（Lucky Aguila）、德里克·汤普森（Derek Thompson）、塞西尔·拉斯科（Cecile Lasco）和科莱特·卡梅隆（Colette Cameron）。

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他们于去年 12 月 14 日接种了第一剂辉瑞 – BioNTech 疫苗，按照计划，他们在接种了第一剂疫苗后的 21 天接种第二剂。

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安大略省长道格·福特（Doug Ford）和卫生部长克里斯汀·埃利奥特（Christine Elliott）出席了星期一安省疫苗注射第二针的活动。

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安省接种慢腾腾

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加拿大广播公司报道说，安大略省在 12 月14 日开打新冠疫苗，但截至到周日（2021年1月3日）傍晚，全省仅 37,500 多人已经接种了第一剂。

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而且，安省到目前为止已经收到了超过 95,000 剂辉瑞-BioNTech疫苗，省政府在假期期间关闭几个疫苗接种中心的决定引起了广泛的批评。

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安省的反对党指责福特政府组织混乱，安省自由党表示，安大略省是至今为止每 10 万人中接种率最低的省份。

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上个星期，加拿大联邦政府卫生部长帕蒂·哈伊杜（Patty Hajdu）的新闻发言人科尔·戴维森（Cole Davidson）说：

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我们希望各省尽快提高新冠疫苗的接种率。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省计划 4 月开始普遍接种

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安大略省把经常接触脆弱人群的医院和老人院的员工列为最优先接种疫苗的群体。

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根据安省政府的新冠疫苗接种计划，在 3 月底之前将为 110 万属于优先群体的安大略人（一线人员和长期护理机构的老人）接种疫苗。

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接种的第二阶段定于 4 月开始，将扩大到所有人，安省计划在 7 月底之前接种 850 万人。

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（CBC）

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