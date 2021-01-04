加拿大薪酬最高 CEO 今天中午挣完了普通员工一年的工资

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即使 COVID-19 疫情大流行，加拿大薪水最高的首席执行官（ CEO） 们仍能在今天中午之前赚完普通员工一年的工资。

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1 月 4 日，是 2021 年公司员工上班的第一天，设在渥太华市的智囊集团 – 加拿大政策替代中心（Canadian Centre for Policy Alternatives， CCPA） 发布的年度报告说，今天上午 11:17 之前，加拿大薪酬最高的前 100名 CEO 们已经挣完了普通员工一年的年薪。

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CCPA 中心一直关注劳工问题并反对收入的不平等，该中心根据在多伦多证券交易所 TSX 上市公司的数据计算出，2019 年，加拿大100名薪酬最高的首席执行官的平均总薪酬为 1,080 万加元，而根据加拿大统计局的数据，2019 年加拿大员工的平均年薪为 53, 482 加元。

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加拿大前 100 名首席执行官的平均薪酬是普通员工一年工资的 202 倍。

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CEO 是否应该获得高报酬？

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上述报告的作者戴维·麦克唐纳（David MacDonald）说：

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新冠疫情大流行并是不对每个人都有害，在收入标杆的最高端，加拿大的高薪 CEO 们一直坐在 “黄金保护垫” 上，这个 “垫子” 是由多年来高管薪酬的失控所支撑的。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

公司高管的天价报酬经常受到抨击，但支持一方表示，高管人员应该获得相应的报酬，因为他们是绩效最高的人，为公司、员工和股东创作了经济价值。

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渥太华市卡尔顿大学（ Carleton University ）管理系教授Ian Lee）对 CCPA 的报告提出了批评,

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他说，许多人，例如有名的艺人和运动员，比公司高管的收入要高得多，但是在大多数情况下，他们并没有因为高报酬而受到​​批评，因为他们被公认是自己所在领域中的佼佼者。

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（CBC）

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