加拿大薪酬最高 CEO 今天中午挣完了普通员工一年的工资

即使 COVID-19 疫情大流行，加拿大薪水最高的首席执行官（ CEO） 们仍能在今天中午之前赚完普通员工一年的工资。
1 月 4 日，是 2021 年公司员工上班的第一天，设在渥太华市的智囊集团 – 加拿大政策替代中心（Canadian Centre for Policy Alternatives， CCPA） 发布的年度报告说，今天上午 11:17 之前，加拿大薪酬最高的前 100名 CEO 们已经挣完了普通员工一年的年薪。
CCPA 中心一直关注劳工问题并反对收入的不平等，该中心根据在多伦多证券交易所 TSX 上市公司的数据计算出，2019 年，加拿大100名薪酬最高的首席执行官的平均总薪酬为 1,080 万加元，而根据加拿大统计局的数据，2019 年加拿大员工的平均年薪为 53, 482 加元。
加拿大前 100 名首席执行官的平均薪酬是普通员工一年工资的 202 倍。
CEO 是否应该获得高报酬？
上述报告的作者戴维·麦克唐纳（David MacDonald）说：
新冠疫情大流行并是不对每个人都有害，在收入标杆的最高端，加拿大的高薪 CEO 们一直坐在 “黄金保护垫” 上，这个 “垫子” 是由多年来高管薪酬的失控所支撑的。加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
公司高管的天价报酬经常受到抨击，但支持一方表示，高管人员应该获得相应的报酬，因为他们是绩效最高的人，为公司、员工和股东创作了经济价值。
渥太华市卡尔顿大学（ Carleton University ）管理系教授Ian Lee）对 CCPA 的报告提出了批评,
他说，许多人，例如有名的艺人和运动员，比公司高管的收入要高得多，但是在大多数情况下，他们并没有因为高报酬而受到批评，因为他们被公认是自己所在领域中的佼佼者。
（CBC）
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