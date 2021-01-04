加拿大1月7日实施入境者必须新冠阴性的规定

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加拿大交通部将从2021年1月7日星期四开始实行新的防疫规定，进入加拿大5岁以上年龄的国际旅行者必须先证明其COVID-19病毒检测阴性才能被准许入境。

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而且，这一鼻腔拭子检测的时间必须是在登机前来加拿大的72小时之内进行的。

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加拿大交通部长Marc Garneau指出，那些无法提交COVID-19病毒阴性检测结果的国际旅行者视情况不同有两种选择。一是更改机票推迟启程时间，先在出发地检测机构获得新冠病毒阴性的检测证明才能被准许登上飞往加拿大的航班。二是如果能够证明出发地没有COVID-19病毒检测设施，则可以被准许登机前来加拿大，但落地后必须先在加拿大政府批准的隔离点进行14天的隔离防疫。

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虽然加拿大联邦政府给各大航空公司一个星期的时间为落实这一针对国际旅行者的新防疫规定做准备，但代表加拿大民航业的民航理事会负责人Mike McNaney认为，不但仅给一个星期的准备时间远远不够，而且加拿大联邦政府给出的新防疫规定也缺乏明确的细节。比如，哪些检测机构的新冠病毒检测合格、哪些不合格，检测证明的标准格式应该是什么样的，等等。

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加拿大交通部长Marc Garneau承认，可能会出现有人伪造COVID-19病毒阴性检测证明的问题。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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