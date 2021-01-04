大选已有定局，军队切勿介入：十位美国前国防部长联名发文警告

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所有目前在世的共十位美国前国防部长星期天（1月3日）联名在《华盛顿邮报》上发表公开信，敦促美国军队不要卷入大选争议，不要支持特朗普团队推翻大选结果的努力，否则将会使国家陷入“危险的、非法的和违宪的境地”，而敢于做如此策划的官员和将领将会被追究责任，包括面临刑事指控。

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公开信同时不指名地呼吁现任总统接受大选结果，和平交接政权，称质疑投票结果的时间已经过去了。这些前国防部长还警告说，在新总统宣誓就职前顺利交接国防部的工作至关重要。

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这十位美国前国防部长分属共和党和民主党，其中两位曾在特朗普政府中任职。

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《华盛顿邮报》在刚刚过去的周末还公开了特朗普给乔治亚州选举官员、州务卿拉芬斯帕格（Brad Raffensperger）打电话的录音。特朗普在电话中向对方施压，要求他“找到”改变该州大选结果所需的票数。

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（RCI with AP, CBC News)

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