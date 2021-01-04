A family wear face masks with images of New Year celebrations in Bangkok, Thailand, Wednesday, Dec. 30, 2020. Officials in the Thai capital have announced new restrictions, including the closure of some entertainment facilities during the New Year's holiday, as infections continued to rise following a recent coronavirus outbreak. (AP Photo/Gemunu Amarasinghe)

泰国曼谷，一家人戴着带有新年庆祝图像的口罩

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年1月4日（星期一）12:10

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2020年12月30日，星期三，泰国曼谷，一家人戴着带有新年庆祝图像的口罩。泰国首都官员宣布了新的限制措施，包括在新年假期关闭一些娱乐设施。在最近的冠状病毒爆发后，感染人数继续上升。(AP Photo/Gemunu Amarasinghe)

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