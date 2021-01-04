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2020年12月30日，星期三，泰国曼谷，一家人戴着带有新年庆祝图像的口罩。泰国首都官员宣布了新的限制措施，包括在新年假期关闭一些娱乐设施。在最近的冠状病毒爆发后，感染人数继续上升。(AP Photo/Gemunu Amarasinghe)

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