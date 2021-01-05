一些加拿大驻拉脱维亚军人感染新冠病毒

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加拿大军方证实，加拿大派驻拉脱维亚的一些军人被确诊感染了COVID-19病毒，但以涉及军事机密为由没有透露有多少军人染疫。

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加拿大是北约驻拉脱维亚1500名军人组成的快速反应部队的指挥国，加拿大在拉脱维亚派驻了540名军人，这支北约部队驻扎在里加市外围的Camp Adazi营地。

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Camp Adazi营地多国部队军人中最近出现多起COVID-19病毒肺炎确诊病例。

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拉脱维亚政府表示，已经采取措施确保染疫的北约部队军人得到妥善的看护和治疗，并确保Camp Adazi军营的疫情得到控制。

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由美国、英国和德国担任指挥国的另外三支北约快速反应部队分别驻扎在波兰、爱沙尼亚和立陶宛。

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