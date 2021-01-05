临床试验显示用脐带干细胞治疗重症新冠肺炎疗效显著

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美国迈阿密大学米勒医学院的研究人员用来自脐带的间充质干细胞治疗重症新冠肺炎患者，取得显著疗效。

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在一项随机对照临床试验中，24名住院重症患者被分为两组。他们都在三天中接受了两次静脉注射，但一组被注射的是每次一亿个间充质干细胞，另一组被注射的是安慰剂。结果显示，接受干细胞治疗的一组有80%以上的患者在一个月痊愈，没有发现副作用。另一组有37%的人痊愈。

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过去十几年中，米勒医学院的研究人员一直在尝试用间充质干细胞治疗一型糖尿病等自身免疫系统疾病。他们发现这种细胞有抗病毒能力，可以促进组织再生。用静脉注射的方法可以使它们直达肺部。

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（Radio-Canada)

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