天天下海：这个加拿大女孩真不怕冷

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加拿大女孩Nadine Currie Jackson家住大西洋沿岸芬迪海湾的Beaver Harbour，她一年四季每天都下海在冷水中侵泡，真是位不怕冷的女孩。

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加拿大是北方国家，北大西洋的海水就是在夏天都凉得让许多人不敢下海游泳，更不用说是冬天了。但对于Nadine Currie Jackson来说，在太阳升起、岸边白雪皑皑的冬日或者是漫天飞雪的寒冬下海侵泡在冰冷的海水中是种享受。

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事实上，在过去几年里Nadine Currie Jackson不但是一年四季、而且是几乎每天都下海侵泡。加拿大芬迪海湾的平均海水温度在夏天是8到12摄氏度，冬天是0到4摄氏度。

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职业是专业按摩师的Nadine Currie Jackson在业余时间酷爱体育运动。她从事的体育项目包括短道速滑、竞技滑旱冰、公路赛车、力量训练。几年前她接触了荷兰极限运动专家Wim Hof发明的寒冷训练、呼吸技巧和冥想训练方法，立刻就喜欢上了沉浸在冰冷海水中的感觉。

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为了成为Wim Hof寒冷训练项目的教师，Nadine Currie Jackson报名参加了证书教师培训课。但泛滥世界的COVID-19病毒肺炎疫情使她不得不推迟了去波兰完成最后一个教程的计划。

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一些加拿大人喜欢参加一年一次被戏称为“北极熊跳水”的冬泳。但Nadine Currie Jackson指出，北极熊冬泳是一猛子跳下水然后赶快上来，而她使用的冬天下海方式是先在岸边热身，然后一步步慢慢下水，同时专注精力告诉自己感觉良好、可以适应冰冷的海水。待身体浸入海水后，保持不动至少2分钟，最多20分钟。在呼吸异常或者是出现头晕症状前出水。

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Nadine Currie Jackson步入冰冷海水的装备只是泳衣和皮帽，在海水特别冰冷的时候她会戴上橡胶潜水手套。她说经常冷水侵泡有助于减少体内炎症、给身心减压、提高睡眠质量，等等。

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RCI with Marie Sutherland · CBC News

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