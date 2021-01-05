特鲁多对加拿大注射疫苗行动缓慢不满

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）表示，他对加拿大 COVID-19 疫苗注射速度缓慢感到不安，他将在本周晚些时候的一次电话会议上敦促各省加快疫苗的接种。

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加拿大的新冠疫苗接种由各省和地区负责，联邦政府在收到疫苗后，立即发送给各个省份和地区。

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加拿大广播公司报道说，加拿大至今已经收到了超过 424,050 剂 Moderna 和 Pfizer 的疫苗，但各省目前只接种了其中的 35％，全国范围内大约有 148,000 名加拿大人已经注射了疫苗。

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安省最慢

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安大略省的疫苗接种行动尤其缓慢，加拿大广播公司报道说，自从12 月14 日开始接种以来，安省仅接种了 50,000 剂疫苗。如果继续按这种速度下去，每天仅接种 2500 针，那安省需要十几年才能接种完省内的所有成年人。

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按人均计算，安大略省的疫苗接种率目前是全国最低的。

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特鲁多：沮丧

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星期二（1月5日），加拿大总理贾斯汀·特鲁多在渥太华的新闻发布会上表示：

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我认为加拿大人，包括我在内，对疫苗在冰柜里而不是在人们的胳膊上感到沮丧。这就是为什么我们将继续与各省紧密合作，既向各省提供疫苗，又在他们需要时提供支持，协助各省尽快给脆弱人群和一线人员注射疫苗。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 现在新的一年来临，是时候了，我将在周四与各省省长讨论，联邦政府如何能支持他们给加拿大人更快地接种。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安省回复

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安大略省长道格·福特（Doug Ford）今天承认，接种的过程中有一些 “波折”，在圣诞节期间，安省暂停了部分疫苗接种行动，但他说今后几天接种将大大增加。

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福特说：

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我们给联邦政府的信息是，继续给我们运送疫苗吧，因为我们要用完了。一旦我们转起来，就会继续转下去，……小心，没人能比过我们。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总理特鲁多说，预计到一月底加拿大将总共收到约 100 万剂疫苗，足以为 50万人接种两剂疫苗。

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他再次承诺要购买足够的疫 苗，以在 9 月 底之前为每个想注射的加拿大成年人进行接种。

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（CBC）

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