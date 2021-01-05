疫情中的政坛地震：加拿大多名官员在出国度假被曝光后下台

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如果你这两天登陆加拿大广播公司网站的政治版面，无论是英语版CBC还是法语版Radio-Canada，都会发现关于某省官员辞呈被接受或者某议员失去议会职务的消息此起彼伏。他们丢官的原因都是同一个：疫情期间悄悄出国度假或处理私人事务被曝光。尽管到目前为止加拿大政府只是强烈呼吁或敦促人们避免非必要出国旅行，并没有明令禁止，但是官员和议员被认为理应以身作则，为大家做出榜样。

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医护人员的愤怒

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对不顾疫情出国度假者最生气的也许是医护人员。他们当中许多人在工作岗位上度过了圣诞和新年，同时为疫情加剧忧心忡忡。魁北克省重症监护室医生布瓦克莱尔（Amélie Boisclair）在脸书上登出几张照片，给人们看她因长时间戴N95口罩而遍布红斑的脸。她愤怒地写道，她和同事们已经在疲惫和压力的煎熬中奋力工作了十个月，抢救患者的同时也担心自己病倒。“猜猜看谁需要休假？”

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阿尔伯塔省：省长办公室主任和市政事务部长辞职

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阿尔伯塔省是这场政坛小地震的重灾区。在目前被曝出疫情期间出国的十五名联邦和省级议员中，阿尔伯塔省占了六个，还加上一名非民选官员、省长办公室主任哈克贝（Jamie Huckabay）。省长肯尼（Jason Kenny）一开始还试图替他们承担责任，称是自己没有明确要求他们不要旅行。但是几天来眼看公众的怨气越来越大，他终于做出让步。星期一（1月4日），他宣布接受市政事务部长阿拉德（Tracy Allard）的辞呈，并辞退了哈克贝，解除了另外五名议员在省议会委员会担任的职务，但没有把他们逐出议员团。他们都属于肯尼领导的阿尔伯塔联合保守党。

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由于议员是由各选区的选民投票产生的，政府无权剥夺他们的议员资格，但是党领袖可以把他们逐出本党议员团。当然，令选民失望的后果可能是在下一届选举中落败。

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市政事务部长阿拉德在圣诞期间去了夏威夷。她回来后召开新闻发布会做出道歉，但同时也表示，在夏威夷过圣诞是她家的传统。这个解释激起了更大的怒火，一位埃德蒙顿市民在接受CBC采访时说，他的孩子就住在同一个城市都不能相见，他也不能像往年一样去加东探望父母，“他们倒飞到夏威夷去了。”

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省长办公室主任这个位置是整个省政府运作的枢纽。《多伦多星报》专栏作者埃贝尔（Chantal Hébert）说，哈克贝被撤换比安大略省财政部长菲利普斯（Rod Phillips）下台的影响更大。

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肯尼在脸书上发表的声明说，数百万阿尔伯塔人在过去十个月中为抗疫做出了巨大的牺牲。他们有理由对官员议员出国度假感到愤怒。

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有几名联邦议员是为探望患病家人出国

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新民主党议员艾什顿（NiKi Ashton）最近曾去希腊探望重病的祖母。自由党议员凯拉（Kamal Khera）上个月曾去美国西雅图市参加她在今年早些时候先后去世的父亲和伯父的追思会。自由党议员祖贝里（Sameer Zuberi）在元旦前曾陪妻子去美国特拉华州探望患病的祖父。他们都辞去或被撤除了在本党影子内阁或议会委员会担任的职务。

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CBC议会事务记者惠利（Aaron Wherry）说，他们三人出国虽然不是去避寒度假的，但是面对那些因疫情无法与患病或垂危家人相见的加拿大人，或是出于责任感克制自己不去见他们的人，为三名议员辩解恐怕也不容易。

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在全体议员中比例很低

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埃贝尔说，联邦和各省共有一千多名议员，十五人在疫情中出国。这个比例并不算高。而且他们当中有六人在阿尔伯塔省，意味着在联邦议会和其他省议会的比例更低。

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她也指出，十五人当中有十人属于保守党派，这让阿尔伯塔和萨斯喀彻温等由保守党执政的省政府感到压力。阿尔伯塔省长肯尼目前的选民支持率仅为27%，是各省中最低的。如果疫苗接种拖沓的情况持续下去，选民的怒气很快会转到省长和公共卫生官员身上。

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（RCI with CBC News, La Presse, CP）

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