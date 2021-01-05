英国紧急措施防疫、新冠南非菌株让人担心

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英国政府为了遏制直线上升的COVID-19病毒肺炎的传染泛滥速度，宣布全国进入封锁状态，除了必要行业之外所有行业停摆直到2月中旬。

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与此同时，虽然一些专家对现有获得批准的疫苗能够对抗COVID-19病毒英国新菌株抱有信心，但也有专家担心现有疫苗无法对付新出现的新冠病毒南非菌株。

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英国和南非的医学专家都确认了最近几个星期开始泛滥的COVID-19病毒南非菌株具有更强的传染性。

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英国好几位传染病专家指出，新冠病毒南非菌株不但在一些关键蛋白质细胞上出现变异、而且出现了一些新的蛋白质细胞；他们担心这样大的变异会让目前的新冠疫苗失去效力。

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不过，与美国辉瑞公司合作研制成功COVID-19病毒疫苗的德国BioNTech公司首席执行官Ugur Sahin、英国剑桥大学教授John Bell都表示，在需要的情况下可以对其研制的疫苗进行靶标调整，在六个星期之内推出能够对付新菌株的更新版新冠病毒疫苗。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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