萨斯喀彻温省106岁老人战胜新冠病毒

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鲁贝娜.温泽尔老太太（Rubena Wenzel )住在加拿大中部萨斯喀彻温省艾伯特王子市的一家养老院里，今年已经106岁了。上个月，她被确诊感染新冠病毒。她的家人想到了最坏的结果。毕竟85岁以上的新冠患者死亡率是最高的。

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但是就在圣诞节前夕，温泽尔老人康复了。她的女儿史密斯说，老人经历过西班牙流感和两次世界大战，每一次都平安度过。这一次新冠病毒也没有让她倒下。

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除了运气以外，据史密斯说，她母亲一向身体很好，饮食规律健康，而且喜欢运动。有时膝盖肿痛，她也不过一天吃一颗止痛药。

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史密斯住在美国，平时母女俩用视频电话交流。她说，母亲似乎没把这次感染当一回事，还是像平常一样乐观平静。问她感觉如何，她总是说：“我好着哪。”

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（CBC News, The Morning Edition, David Shield)

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