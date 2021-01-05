48% 的加拿大人节日期间去探望了亲友

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加通社报道说，根据市场调查公司莱格公司 （Léger）1 月 4 日发布的最新调查，在圣诞新年期间，有接近一半的加拿大人承认去探望了亲友。

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COVID-19 和假日

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这一最新调查发现，对于疫情的进展趋势，62％ 的加拿大人表示，对于我们能否在未来几周内限制住 COVID-19 病毒的传播尚不能肯定。

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在被问到圣诞新年节假日期间是否去看望了不住在一起的亲友时，加拿大人的回答如下：

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54% 的加拿大人说一次都没有去探望亲友。

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然而， 34％ 的加拿大人说他们拜访了 1 次家人或朋友，有 12％ 的人说他们拜访了亲友 2-3 次，有 2％ 的人说他们在节日间经常去拜访亲友（超过 3 次）。

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不过，大多数加拿大人听从了政府有关不要社交的告诫，自觉地待在家中，通过各个视频平台与亲人共度圣诞节和新年。

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COVID-19：对政府满意度和疫苗接种

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加拿大人对联邦政府为应对 COVID-19 大流行而采取措施的总体满意度为 62％，这是自 2020 年 3 月 23 日以来的最低点。

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在被问道等有了加拿大卫生部 / 美国食品与药品管理局 （FDA）批准的一种疫苗后是否会去接种时，有 71％ 的加拿大人和 53％ 的美国人表示，他们计划接种 COVID-19 疫苗，这个比例比 2020 年12 月14 日时调查的比例都增加了 5 个百分点。

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COVID-19 带来的积极影响

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上述调查同时发现，这场疫情也带来了一些积极的变化：

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56% 的加拿大人表示，对自己拥有的一切感到更加感恩；

40% 的加拿大人说，增加了与家人共度的 “高质量” 时光；

40% 的人表示，自己正在存钱、少花钱、并还清债务；

37% 的人说，减少了通勤时间，因此有了更多的休闲时间；

25% 的加拿大人表示，自己培养了一种新的业余爱好，或重拾了以前的一种业余爱好。

COVID-19 疫情后想做的事情

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对于疫情后做什么事情能让自己感到最兴奋，加拿大人的回答如下：

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62% 的人表示，见自己的朋友和家人；

41% 的人说，去度假；

38% 的人说，拥抱和握手；

34% 的人表示，去餐厅和酒吧；

16% 表示，去电影院；

12% 的人说，参加音乐会 / 音乐节；

9% 的人表示，参加集体健身课 / 去健身房。

Léger 公司的调查

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莱格公司的这项调查是与加拿大研究协会（Canadian Studies，ACS）合作进行的，调查时间为 2020 年 12 月 30 日到 2021 年 1 月 3 日，调查范围包括 1506 名加拿大人。

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莱格公司说，该公司每两周对加拿大人和美国人进行一次调查，了解他们对 COVID-19 和其他时事问题的看法，以随时掌握最新趋势。

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（CP，RCI）

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