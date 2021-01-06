加拿大信息专员抨击特鲁多政府信息不公开

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负责监管加拿大政府信息公开问题的联邦信息专员Caroline Maynard星期二指出，直接为加拿大总理特鲁多服务的联邦政府枢密院在没有提供理由的情况下多次拒绝按照政府信息公开法案的要求提供被索要的政府信息。

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加拿大信息专员Caroline Maynard披露的情况显示，联邦政府枢密院四次在没有提供解释的情况下关闭了申请人索要政府信息的程序。这四个索要政府信息的请求都与冷战时期的政府情报信息有关，申请人都是按照政府信息公开法案的规定提出了信息索要申请；而每次联邦政府枢密院都是在索要信息的申请必须得到答复的期限之前关闭了信息索要程序。

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信息专员Caroline Maynard裁决说，根据政府信息公开法案，联邦政府枢密院没有权力以等待联邦政府有关机构审定被索要的信息是否可以公开为理由，对索要政府信息的申请者的请求置之不理。

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