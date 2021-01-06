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2021年1月5日星期二，加拿大渥太华的一次新闻发布会上，加拿大皇家枢密院院长多米尼克·勒布朗通过视频会议与少将丹尼·福廷、首席公共卫生官特里萨·谭进行了交流。THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

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