多伦多警方去年因酒驾和毒驾逮捕 1100 人

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

多伦多警方说，2020 年他们逮捕了 1107 名涉嫌在吸毒后或喝酒后开车的人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多警方交通服务局的发言人杰森·卡夫特（Jason Kraft）表示，这个数字 “令人失望”，因为 2020 年的大部分时间都在实行省级疫情限制，当局敦促居民尽量待在家里，开车的人大大减少。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

致电 911 报告

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

杰森·卡夫特对加拿大广播公司表示，圣诞新年节日期间，警方设立了 344 个检查站，检查开车者是否清醒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在 2020 年 11 月 21 日至 2021 年 1 月 2 日节日抽查期间，多伦多警方逮捕了 87 名涉嫌酒后驾驶或吸毒驾驶的人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在酒精或毒品的影响下开车是犯罪行为，要知道，哪怕只喝了含酒精的饮料，在遇到突发情况时反应力也会降低。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警方说，去年有成千上万的居民打电话给 911 ，报告有不当的开车者，任何人若怀疑有人在酒后驾驶或吸了毒，请拨打 911。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada