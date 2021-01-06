(Insp. Paul MacIntyre/@InspMac/Twitter)

多伦多警方去年因酒驾和毒驾逮捕 1100 人

作者 黎黎 |
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发表 2021年1月6日（星期三）09:16
更新 2021年1月6日（星期三）11:50

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多伦多警方说，2020 年他们逮捕了 1107 名涉嫌在吸毒后或喝酒后开车的人。

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多伦多警方交通服务局的发言人杰森·卡夫特（Jason Kraft）表示，这个数字  “令人失望”，因为 2020 年的大部分时间都在实行省级疫情限制，当局敦促居民尽量待在家里，开车的人大大减少。

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致电 911 报告

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Toronto Police

杰森·卡夫特对加拿大广播公司表示，圣诞新年节日期间，警方设立了 344 个检查站，检查开车者是否清醒。

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在 2020 年 11 月 21 日至 2021 年 1 月 2 日节日抽查期间，多伦多警方逮捕了 87 名涉嫌酒后驾驶或吸毒驾驶的人。

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他说：

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在酒精或毒品的影响下开车是犯罪行为，要知道，哪怕只喝了含酒精的饮料，在遇到突发情况时反应力也会降低。

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警方说，去年有成千上万的居民打电话给 911 ，报告有不当的开车者，任何人若怀疑有人在酒后驾驶或吸了毒，请拨打 911。

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（CBC）

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