新冠疫情：加拿大各省情况很不同

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加拿大的 COVID-19 疫情，各省的情况非常不同，总体来讲，可以分成三大块：中部的魁北克省和安大略省，西部省份，太平洋沿岸四省。

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魁省和安省

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在魁北克省，现在每周的平均日增病例为 2500 例，一个月前每周平均日增 1500 例。

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根据魁北克省公共卫生研究所（INSPQ）的数据，目前进行的测试中有 11％ 为阳性， 与 4 月初的水平相似。

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在住院方面，COVID-19 患者现已占用了魁省医院的 1,317 张病床，按照这个速度，不到 10 天内，魁省医院的病床将没有空位。

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在这种情况下，医院将不得不推迟更多其他患者的手术，为 COVID-19 患者腾出床位。

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在安大略省，全省在 6 天内 4 次记录了超过 3,000 个日增病例，测试阳性率目前为 9.4 ％。

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安省的医院系统也处于紧张状态。安省的新冠患者住院人数两周内增加了 35%，现在有 1347 名COVID 患者入院，其中有 352 名患者在重症监护室。

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在第一波疫情高峰期，安省的住院人数最多时为 1043人。

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在受新冠疫情影响最严重的地区，其他患者的手术也必须推迟。温莎地区的医院已经缺乏床位，开始吧一些患者转移到安省西南部的其他医院。

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西部省份

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西部的 4 个省份今年上半年基本上逃脱了第一波冲击，但在今年秋天遭受沉重打击，不过近来新增病例似乎趋于稳定甚至在下降。

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目前，马尼托巴省是加拿大人均活跃病例最多的省份：每10万人口中有 323 例。

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阿尔伯塔省是加拿大人均活跃病例第二多的省份，每 10 万人口中有 317 例。阿尔伯塔省在去年 12 月初每天有近 1800 例新病例，但现在每天约有 1000 例，处于下降趋势。

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萨斯喀彻温省的人均活跃病例全国第四，每10 万人口中 258 例，萨省的活跃病例数在一个月内下降了 30％。

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在不列颠哥伦比亚 （BC）省，疫情得到了控制。

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BC 省的活跃病例从 12 月 17 日的 10,009 例下降至 1 月 4 日 的 6,823，减少了 30％，而且 BC 省的疫苗接种工作进展顺利。

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大西洋省份

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大西洋地区的 4 个省份一直没有受到疫情的多大冲击。

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根据加拿大卫生部的数据，大西洋地区疫情最严重的省份是新不伦瑞克省，目前有 80 例活跃病例，其次是新斯科舍省（19个活跃病例）、纽芬兰和拉布拉多省（11 例活跃病例）、爱德华王子岛（4 例活跃病例）。

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爱德华王子岛省卫生当局说，岛上的 4 个活跃病例，全部与去省外的旅行有关，是旅行者把病毒带了回来。

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（CBC）

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